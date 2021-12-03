Кандидатуру нового руководителя утвердили в гордуме. Фото: группа в VK администрации Таганрога

Главой администрации Таганрога назначили Михаила Солоницина. Он набрал на конкурсном испытании 60 баллов из 60 возможных. После этого кандидатуру нового руководителя утвердили депутаты городской думы, сообщают местные власти.

Сити-менеджер приступит к исполнению обязанностей с 7 декабря 2021 года. Он сменил в должности Андрея Лисицкого, который покинул пост в октябре по собственному желанию.

- Спасибо за доверие тем, кто меня хорошо знает и благодарю за кредит доверия тех, кто со мной еще не знаком. Я всегда говорил, что горожанин - это не тот, кто живет в городе, а тот, кто живет городом. Поэтому у меня пожелание одно: больше конструктивизма, думаю, что у нас всё получится. Люди меняют города, в которых живут, - сказал на заседании гордумы Михаил Солоницин.

Новый глава администрации начал трудовую деятельность еще в 1993 году, тогда он был токарем на шахте имени газеты «Комсомольская правда». Позже специалист работал в филиале компании «Донэнерго», затем - на руководящих должностях в коммерческих структурах.

С 2009 по 2018 год был заместителем главы Новошахтинска по вопросам ЖКХ, а с февраля 2018 года возглавлял администрацию города Зверево. С декабря 2020 года и по настоящее время чиновник трудился в должности министра ЖКХ Ростовской области.

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