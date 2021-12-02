2 декабря выбрали нового главу администрации Таганрога

Кандидатуру нового руководителя утвердили в гордуме. Фото: группа в VK администрации Таганрога

Сегодня, 2 декабря, на пост сити-менеджера Таганрога назначили Михаила Солоницина. Кандидатуру нового руководителя утвердили на заседании городской думы. Об этом сообщают местные власти.

До этого Михаил Солоницин почти год занимал пост министра ЖКХ, а еще ранее - с февраля 2018 по декабрь 2020 года - возглавлял администрацию города Зверево. Был заместителем главы Новочеркасска. Кроме того, специалист в разные годы занимал должности в компаниях «Донэнерго» и «СпецАвтоХозяйство».

Изначально на пост сити-менеджера Таганрога претендовали пять человек. Кандидаты прошли тестирование и собеседование. После этого местные депутаты сделали окончательный выбор. Новый руководитель сменил в должности Андрея Лисицкого и исполняющего обязанности Романа Корякина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге утвердили пять претендентов на пост сити-менеджера города

После тестирования и собеседования комиссия должна выбрать две кандидатуры, которые рассмотрят в гордуме (подробности)