Сейчас обязанности главы администрации временно исполняет Роман Корякин. Фото: соцсети

В Таганроге утвердили пять претендентов на пост сити-менеджера города. Прием документов уже завершен, теперь специалисты должны пройти тестирование и собеседование. Конкурс проведут 30 ноября, сообщили местные власти.

Комиссия должна выбрать две кандидатуры, которые потом рассмотрит городская дума. После обсуждения депутаты определят будущего главу администрации.

Известно, что заявления подали директор ООО «Ниагара-Юг» Владимир Кириченко, министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин, декан факультета института имени Чехова Ирина Стеценко, электрик СНТ «Радуга» Александр Ситников и замглавы администрации Неклиновского района Ольга Терещенко.

Сейчас обязанности сити-менеджера Таганрога временно исполняет Роман Корякин. Он сменил в должности Андрея Лисицкого.

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По предварительным данным, заявки на участие в конкурсе подали два человека (подробности)