Исполняющим обязанности главы Таганрога назначили Романа Корякина

Андрей Лисицский был сити-менеджером с 2016 года. Фото: соцсети

Романа Корякина назначили исполняющим обязанности главы администрации Таганрога. Об этом сегодня, 12 октября, на своей странице в Instagram сообщил бывший сити-менеджер города Андрей Лисицкий.

- Сегодня последний рабочий день в администрации города Таганрога. Временно исполнять обязанности главы будет заместитель по вопросам экономики Роман Корякин, - написал Андрей Лисицкий.

Экс-руководитель также поблагодарил всех за «работу, помощь, критику и поддержку» и добавил, что «признателен всем, с кем проработал эти пять лет».

- Ещё не время подводить итоги. Таганрог только начал преображаться, становиться лучше. У города большие перспективы, - подчеркнул Андрей Лисицкий.

Бывший глава администрации проработал на своем посту с 2016 года. До этого он занимал различные должности в администрации региона и областном центре. Был заместителем министра внутренней и информационной политик, а также трудился в Региональной корпорации развития.

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