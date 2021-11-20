Назван предполагаемый претендент на должность главы администрации Таганрога

Имя нового сити-менеджера станет известно до конца месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге завершился прием заявок на участие в конкурсе на пост сити-менеджера. Кандидатам предстоит выступить перед комиссией и озвучить планы по развитию города.

Прием заявок проходил с 15 по 19 ноября. Однако имена участников пока официально не называют ни в администрации, ни в городской Думе Таганрога. По предварительным данным, за место сити-менеджера планируют побороться два человека.

«Город N» со ссылкой на источник сообщает, что одним из кандидатов — министр ЖКХ Ростовской области. Однако сам Михаил Солоницын об этом пока публично не заявлял. Имя второго участника не называется.

Итоги конкурса станут известны до конца месяца. Победитель должен занять должность 30 ноября.