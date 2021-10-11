Скандал в БСМП и яма-мем: что произошло в Таганроге при сити-менеджере Андрее Лисицком

Андрей Лисицкий возглавлял администрацию Таганрога почти пять лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий собирается покинуть должность 12 октября. С 2016 года он возглавляет администрацию одного из крупнейших и самых известных городов Ростовской области. За эти пять лет Таганрог порой привлекал больше внимания, чем Ростов — вспоминаем самые нашумевшие события.

СКАНДАЛ В БСМП

Один из крупных скандалов произошел в Таганроге во время пандемии коронавируса. Пациенты местной БСМП пожаловались, что сотрудники несколько дней не убирали тела погибших от ковида. Завернутые в полиэтиленовые пакеты покойники несколько дней лежали под лестницей в коридоре. Позже Андрей Лисицкий сообщил, что тела обработали и все-таки увезли в морг. Он пояснил, что в городе «один морг, а смертность очень высокая — от трех до десяти человек ежедневно».

Смотреть видеосюжет Тела умерших от ковида в коридорах больницы Таганрога (14.10.2020)

К слову, сейчас в городе снова напряженная ситуация с заболеваемостью. 10 октября стало известно, что в таганрогской БСМП закончились свободные места, а новых пациентов приходится укладывать в коридоре.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЛУЖИ

Давняя проблема Таганрога — разбитые дороги и ливневки, которые не справляются с осадками. Таганрогские лужи прославились на всю страну: активисты завели «Инстаграм» для лужи на улице Петровской, а по луже на Чехова устраивали заплыв. После жалоб и ярких акций власти заасфальтировали ямы и решили проблему на этих участках. Тем не менее в городе есть и другие улицы, которые превращаются в реки во время дождя.

ЯМА-МЕМ

Еще одной «вечной» проблемой Таганрога стал канализационный коллектор. В 2018 году коллектор прорвало на нескольких участках, из-за чего в городе даже ввели режим ЧС. Но больше всего жителям запомнилась образовавшаяся из-за этого яма на улице Шило, которая сразу стала мемом. Тогда сообщалось, что коллектор будут ремонтировать три месяца, на его ремонт собирались выделить 200 миллионов рублей. Но аварии на коллекторе не прекратились: они случались еще и в 2019, и в 2021 годах.

Народное творчество в социальных сетях. Фото: группа "Это Ростов!".

Кстати, в этом году таганрогский «Водоканал» привлек внимание правоохранителей, но по другому поводу. В мае 15 сотрудников организации, по версии следствия, отравились парами аммиачных газов на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. В результате 12 человек погибли, трое пострадали. По факту происшествия в отношении главного инженера таганрогского водоканала возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности.

ДО ТРАМВАЕВ «ДОШЛИ РУКИ»

При Лисицком администрация Таганрога передала трамвайные пути в концессию одной из компаний. По условиям соглашения, компания должна создать новую и модернизировать старую трамвайную инфраструктуру. В сентябре этого года было обновлено 10 километров путей, а на линии вышли новые трамваи.

К достижениям Лисицкого можно отнести и его открытость. Сити-менеджер Таганрога — один из немногих управленцев области, который всегда выходил на связь с журналистами и комментировал все громкие события.