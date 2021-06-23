В Таганроге заасфальтировали знаменитую знаменитую лужу-инстаграмщицу

Всесезонную достопримечательность заасфальтировали власти Фото: страница лужи в Instagram

В Таганроге на улице Петровской заасфальтировали знаменитую лужу-инстаграмщицу. О судьбе градообразующей и всесезонной достопримечательности стало стало известно сегодня, 23 июня. Пост с неожиданным, но радостным известием опубликовали авторы страницы знаменитого приморского мини-океана.

- Администрация обещала решить проблему до конца второго квартала, срок поджимал. Вчера закипели работы, и асфальт перестелили. На первый взгляд, даже хорошо, уровень высокий, стекать должно на обочину проезжей части. Но открывать шампанское лучше после первых осадков, - написали в Instagram.

Таганрогская лужа стала звездой Интернета в январе 2021 года. Тогда ее впервые сфотографировали и выложили в сеть. К снимкам добавили ироничный список со способами отдыха около этого «водоема».

Таким необычным образом авторы пытались привлечь внимание властей к городской проблеме, связанной с дорогами. Задумка пришлась по душе жителям Ростовской области, у страницы на сегодняшний день больше тысячи подписчиков.