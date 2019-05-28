В Таганроге опять произошел провал коллектора

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-28T16:20:51+03:00

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В Таганроге опять произошел провал канализационного коллектора. Как сообщает администрация города, авария случилась 28 мая прямо на проезжей части улицы Штыба, напротив дома № 55.

- На месте уже ведутся аварийно-восстановительные работы, территория огорожена, - пояснил глава администрации Андрей Лисицкий на своей странице в соцсети.

Напомним, буквально месяц назад - в конце марта - на этой же улице также произошел провал канализационного коллектора. По данным местного водоканала, случился так называемый подпор канализации - т. е. уровень сточных вод повысился настолько, что коллектор «встал». Тогда аварийная бригада заменила 25-метровый участок - от колодца до колодца.

К слову, в Таганроге уже давно проблемы с инженерными сетями, из-за чего в прошлом году власти начали проводить санацию (восстановление путем замены аварийных участков) коллектора на протяжении полутора километров.

ИСТОЧНИК KP.RU