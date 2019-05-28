В Таганроге опять произошел провал коллектора
В Таганроге опять произошел провал канализационного коллектора. Как сообщает администрация города, авария случилась 28 мая прямо на проезжей части улицы Штыба, напротив дома № 55.
- На месте уже ведутся аварийно-восстановительные работы, территория огорожена, - пояснил глава администрации Андрей Лисицкий на своей странице в соцсети.
Напомним, буквально месяц назад - в конце марта - на этой же улице также произошел провал канализационного коллектора. По данным местного водоканала, случился так называемый подпор канализации - т. е. уровень сточных вод повысился настолько, что коллектор «встал». Тогда аварийная бригада заменила 25-метровый участок - от колодца до колодца.
К слову, в Таганроге уже давно проблемы с инженерными сетями, из-за чего в прошлом году власти начали проводить санацию (восстановление путем замены аварийных участков) коллектора на протяжении полутора километров.
ИСТОЧНИК KP.RU