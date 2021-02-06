В Таганроге обвалился канализационный коллектор

На устранение аварии понадобится месяц.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Таганроге (Ростовская область) произошла авария на канализационном коллекторе в частном секторе.
Обвал произошел на пересечении улиц Советской и Доменской. Под перекрестком проходит самотечный коллектор диаметром около полутора метров. В асфальте на проезжей части появились несколько ям. Сейчас вокруг этой территории установлены ограждения.
В мэрии Таганрога завили, что коммунальщики начали ремонтировать участок коллектора.
- Работы планируется завершить в течение месяца, – пояснили в пресс-службе мэрии.
Недавно крупная авария на коллекторе, работающем без ремонта с 1980-х, произошла в Волгодонске. Обвалы появились в спальном районе, где живут около 100 тысяч человек. Затопленными оказались несколько улиц. Местный «Водоканал» объявил режим чрезвычайной ситуации.
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