В Таганроге обвалился канализационный коллектор

На устранение аварии понадобится месяц. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге (Ростовская область) произошла авария на канализационном коллекторе в частном секторе.

Обвал произошел на пересечении улиц Советской и Доменской. Под перекрестком проходит самотечный коллектор диаметром около полутора метров. В асфальте на проезжей части появились несколько ям. Сейчас вокруг этой территории установлены ограждения.

В мэрии Таганрога завили, что коммунальщики начали ремонтировать участок коллектора.

- Работы планируется завершить в течение месяца, – пояснили в пресс-службе мэрии.

Недавно крупная авария на коллекторе, работающем без ремонта с 1980-х, произошла в Волгодонске. Обвалы появились в спальном районе, где живут около 100 тысяч человек. Затопленными оказались несколько улиц. Местный «Водоканал» объявил режим чрезвычайной ситуации.

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