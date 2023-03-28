В Таганроге глава администрации Михаил Солоницин опроверг слухи о своей отставке

Всю работу в городе проводят в соответствии утвержденными требованиями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин опроверг информацию об угрозе отставки. Это журналисту «КП - Ростов-на-Дону» удалось выяснить в администрации приморского города.

Михаил Солоницин пояснил, что обсуждения на заседании комиссии городской думы по ЖКХ оказались истолкованы не совсем в том контексте, который в действительности подразумевался.

При этом чиновник отметил, что знает о недовольстве отдельных депутатов, с которыми у него расходятся мнения по ряду вопросов. Глава администрации подчеркнул, что всю работу в городе проводят в соответствии с законом и утвержденными требованиями.

Напомним, заседание комиссии гордумы Таганрога по ЖКХ и транспорту состоялось 22 марта 2023 года. Тогда с критикой властей выступил депутат Игорь Сенин. Он предложил оценить деятельность действующего главы администрации, а также собрать мнения депутатов из других комиссий относительно работы местной администрации.

Добавим, Михаила Солоницина назначили сити-менеджером Таганрога в декабре 2021 года. Управленец на конкурсном испытании набрал 60 баллов из 60 возможных. После этого его кандидатура была утверждена большинством депутатских голосов.

Известно, что до назначения в разные годы глава таганрогской администрации был министром ЖКХ Ростовской области, возглавлял администрацию города Зверево, а также работал заместителем главы Новошахтинска по вопросам ЖКХ.

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