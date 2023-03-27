В Таганроге собираются перенести блошиный рынок и благоустроить сквер

Ранее блошиный рынок собирались оборудовать в переулке Комсомольском Фото: Павел КЛОКОВ

В Таганроге пока не будут переносить блошиный рынок в переулок Комсомольский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Михаил Солоницин.

- На днях обсуждали тему переноса блошиного рынка на участок по переулку Комсомольскому, от Розы Люксембург до Энгельса. К обсуждению места еще вернемся и обязательно обсудим со всеми заинтересованными лицами, - написал Михаил Слоницин.

При этом чиновник добавил, что сейчас «принял решение остановиться на благоустройстве территории».

- Это действительно необходимо. Несколько лет назад была инициатива освоить площадку и сделать место культурного отдыха, возродить Екатерининский сквер. Такая идея, на мой взгляд, очень интересна. Уверен, она найдет поддержку среди жителей микрорайона, - отметил Михаил Солоницин.

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