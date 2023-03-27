27 марта на нескольких улицах Таганрога до вечера отключили электричество

Восстановить подачу энергоресурса обещают в 16 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на нескольких улицах Таганрога сегодня, 27 марта, до вечера отключили электричество. Об этом сообщается на сайте ПАО «Россети Юг».

Сейчас без света должны быть жители Никитинского, Петровской, Ленина, Казачьего, Ружейного, Базарного, Колодезной к Автодоровскому, Автодоровского и на Базарной.

Добавим, здания на указанных участках обесточили еще с 9 утра. Восстановить подачу энергоресурса обещают в 16 часов.

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