Рыбакам в Таганрогском заливе разрешат массовый вылов рыбы в предзаморный период

Если ученые предскажут скорую гибель рыбы, обратятся к властям, чтобы людей допустили к массовой ловле. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростовской области рыбакам в Таганрогском заливе разрешат массовый вылов рыбы в случае, если возникнет опасность ее массовой гибели. Об этом пишет donnews.ru со ссылкой на замруководителя АзНИИРХ Владимира Белоусова.

Как уточняет издание, на заседании областного рыбохозяйственного комитета руководитель назвал три основных фактора замора рыбы, то есть ее массовой гибели. Это температура воды: если она превышает +27 в Таганрогском заливе, рыба гибнет от недостатка кислорода. И по словам руководителя, столь высокая температура ожидается в последние пять дней июля и в августе — тогда и повышаются риски замора рыбы. В основном, от него страдают донные рыбы — бычок и камбала-калкан.

Вторым фактором было названо расслоение по температуре и солености, когда теплый и холодный слои не перемешиваются, и нижним перекрывается доступ к кислороду. Было объяснено, что чем выше соленость Таганрогского залива, тем ниже риски возникновения заморов, но, судя по прогнозам, в этом году сток из Дона будет выше прошлогоднего, и соленость воды снизится.

А третий фактор — избыток органики, то есть илистых осадков из стоков рек и цветение фитопланктона. Последний может привести к локальному замору на востоке залива.

По словам Владимира Белоусова, человек не может контролировать эти процессы, поэтому остается только отслеживать ситуацию.

- И, если видим, что в том или ином районе концентрация кислорода близка к критической, то направляем письмо в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Они объявляют предзаморный период, во время которого рыбаки имеют право выходить и ловить рыбу, — приводит слова спикера издание.

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