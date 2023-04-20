Министр образования Дона Андрей Фатеев подал заявку на участие в выборах сити-менеджера Таганрога

Министр образования примет участие в конкурсе. Фото: правительство Ростовской области.

Министр образования Ростовской области Андрей Фатеев подал заявку на участие в выборах главы администрации Таганрога. Информацию об этом подтвердили в городской мэрии.

Отметим, Андрей Фатеев окончил Таганрогский государственный педагогический институт по специальности «Филология». Он начал карьеру в управлении образования в Таганроге, где прошел путь от специалиста отдела до заместителя начальника управления. В 2020 году его назначили первым заместителем министра общего и профессионального образования Ростовской области. В 2022 году Фатеев возглавил министерство.

Напомним, 20 апреля завершается прием документов от кандидатов на пост сити-менеджера Таганрога. Нового главу выберут по итогам конкурса в начале мая.

Ранее в сети появились сообщения о планах по назначению министра образования на пост сити-менеджера Таганрога. Тогда эта информация не нашла официального подтверждения.

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