Сити-менеджером Таганрога может стать министр образования Дона Андрей Фатеев

Действующий глава донского Минобра Андрей Фатеев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области на пост руководителя администрации Таганрога планируют назначить действующего главу донского Минобра Андрея Фатеева. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на собственный источник в ростовской администрации.

- Специалист зарекомендовал себя как достойный управленец и интеллигентный человек. Этого, по мнению властей, сейчас в Таганроге не хватает, - пояснил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

К слову, официального подтверждения указанной информации не имеется. Корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» не стали раскрывать планы относительно будущих кадровых решений в Таганроге.

Напомним, должность министра общего и профессионального образования Дона Андрей Фатеев занимает с февраля 2022 года. До этого, с июля 2020 года, чиновник был первым замминистра ведомства.

Еще раньше - с 2010 по 2014 годы - занимал руководящие должности в Таганрогском педагогическом институте имени Чехова, сейчас это филиал Ростовского государственного экономического университета.

Добавим, ожидаемая кадровая перестановка связана с отставкой уже бывшего сити-менеджера Таганрога Михаила Солоницина. Об увольнении специалиста стало известно 4 апреля 2023 года.

Управленец написал заявление по собственному желанию. Это решение на внеочередном заседании утвердили депутаты городской думы. Михаил Солоницин занимал пост сити-менеджера приморского города с декабря 2021 года.

Сейчас эту должность временно замещает первый заместитель сити-менеджера по вопросам экономики Светлана Камбулова.

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