Заместитель главы администрации Таганрога Валерий Зелинский ушел в отставку

Валерий Зелинский занимал пост заместителя сити-менеджера Таганрога с июня 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге ушел в отставку заместитель главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский. Эту информацию сегодня, 18 июля, подтвердили местные власти.

Нового управленца на освободившееся место еще не назначили, кандидатов также пока нет.

Валерий Зелинский занимал пост заместителя сити-менеджера Таганрога с июня 2022 года. До этого сообщалось, что специалист с 2004 года трудился на руководящих должностях в госучреждениях и на предприятиях народного хозяйства, также работал в организациях образования.

Напомним, Валерий Зелинский третий по счету заместитель руководителя администрации, который покинул должность за сравнительно небольшой промежуток 2023 года: в мае уволился замглавы по туризму Алексей Санин, а в июне - замглавы по вопросам транспорта Василий Остряков.

После этого городская дума Таганрога согласовала кандидатуры двух заместителей: первого зама по вопросам экономики Светланы Камбуловой и заместителя по вопросам ЖКХ Егора Долматова.

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