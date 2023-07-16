В Таганроге спасли рыбака на пробитой резиновой лодке

Рыболов быстро сориентировался и позвонил в службу спасения.

Вечером в воскресенье, 16 июля, в районе села Михайловка под Таганрогом спасатели доставали из воды 26-летнего рыбака. Он отплыл на полтора-два километра от берега, когда около пяти часов вечера его лодка получила пробоину и стала набирать воду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

Поняв, что его лодка идет ко дну, мужчина сразу же позвонил в службу спасения.

- На помощь к терпящему бедствие незамедлительно прибыли инспекторы ГИМС Дмитрий Никифоров и Александр Лапа, которые патрулировали акваторию Таганрогского залива, - рассказали в экстренном ведомстве.

Мужчину доставили на берег, провели ему инструктаж, а помощь медиков спасенному не понадобилась.

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