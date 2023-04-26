«Не надеялись, а он ожил!»: в Ростовской области в последнюю минуту спасли тонувшего в бурной реке человека

Еще минута, и мужчина захлебнулся бы. Фото: областная служба спасения на водах

Еще минуту — и захлебнулся бы: в Ростовской области спасатели в последнюю минуту достали из воды человека, который вот-вот утонул бы. Причем другие люди на берегу уже и не надеялись, что он выживет, но мужчина ожил у всех на глазах. Подробностями спасения с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в областной службе спасения на воде.

МЕСТО ОТДЫХА И ПЕРЕПРАВА

Все произошло в городе Белая Калитва накануне днем, 25 апреля. Место, где произошло ЧП — это почти окраина города, в конце улицы Российской, объясняют местные жители. До частных домов — примерно метров 300, еще ближе - метрах в десяти стоят дачные домики.

Здесь расположена разрушенная плотина, которую строили еще в советские времена. Планировалось строить электростанцию для нужд металлургического завода, но когда она не понадобилась, плотину взорвали.

Ее остатки привлекают людей — позагорать, порыбачить, и чего уж там — выпить «наедине с природой» горячительных напитков. А дачники, так и не дождавшиеся строительства моста на другой берег Калитвы в 90-е годы, пользуются разрушенной дамбой как перехода, хотя в некоторых местах приходится идти вброд в воде по пояс.

Мужчина застрял между каменными глыбами и не мог выбраться из воды. Фото: областная служба спасения на водах

БОЯЛИСЬ, ЧТО НЕ ВЫЖИВЕТ

В этот раз прохожие обнаружили человека в воде в районе разрушенной плотины через реку Калитва. Он почти полностью погрузился под воду. Очевидцы срочно позвонили на номер «112».

Спасатели Белокалитвинского подразделения областной службы спасения на воде вместе с муниципальными коллегами прибыли в указанное место. Среди больших каменных глыб находился мужчина. Он никак не мог выбраться из воды и уже выбился из сил. Когда он упал, вода была ему по пояс. Но его затянуло дальше, и теперь уже вода дошла до самого рта, и пострадавший за малым не утонул.

- Когда мы прибыли, он уже начал захлебываться водой, - вспоминают спасатели.

Счет шел на секунды. Специалисты обвязали мужчину специальным ремнем, вытащили его на берег и сразу передали бригаде скорой помощи.

- Мы уже не надеялись, что он выживет. А он, считай, ожил! - радуется местный житель, увидевший произошедшее.

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