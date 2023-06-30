Депутаты гордумы Таганрога согласовали назначение двух заместителей сити-менеджера

На заседании согласовали кандидатуры на должности заместителей сити-менеджера. Фото: сайт городской думы Таганрога

Депутаты городской думы Таганрога согласовали две кандидатуры на должности заместителей сити-менеджера. На посту первого замглавы администрации по вопросам экономики утвердили Светлану Камбулову, заместителем руководителя мэрии по ЖКХ остался Егор Долматов.

- Оба специалиста соответствуют квалификационным требованиям для замещения высших должностей муниципальной службы, - отметили в ходе заседания.

Отметим, согласование - необходимая процедура. Глава администрации до такого решения имеет право заключать трудовые договоры не более, чем на четыре месяца.

Светлана Камбулова курировала вопросы экономики в администрации с марта 2022 года. Приставка «первый» в названии должности появилась позже, поэтому потребовалось новое подтверждение гордумы. До этого специалист работала в администрациях Белокалитвинского района и Ростова-на-Дону. В том числе, была заместителем главы администрации донской столицы.

Карьера Егора Долматова также связана с Ростовом. До перехода в Таганрог чиновник был главой администрации Пролетарского района города. В новой должности он работает с 2023 года.

После согласования кандидатур председатель глава Таганрога Инна Титаренко выразила надежду, что при участии управленцев задачи будут решаться более эффективно и в тесном взаимодействии с городской думой.

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