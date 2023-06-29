Губернатор Ростовской области предложил выделять бесплатные участки земли героям СВО

Законопроект рассмотрели депутаты Заксобрания Дона. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области героям специальной операции планируют бесплатно выдать земельные участки. Соответствующий законопроект предложил губернатор Василий Голубев. Новые условия рассмотрели депутаты Заксобрания Дона.

Документ предполагает, что землю смогут получить военнослужащие, контрактники и добровольцы, участвующие в СВО и удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за боевые заслуги.

Также на участки могут претендовать члены семей погибших бойцов СВО

- На бесплатное приобретение площадок в собственность на день смерти указанных военнослужащих и иных лиц члены их семей, к которым относятся вдова, не вступившая в повторный брак, родители, дети в возрасте до 18 лет, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся образовательных организациях по очной форме, - говорится в областном законе.

Напомним, ранее бойцов из Ростовской области, а также членов их семей решили освободить от транспортного налога. Кроме того, губернатор утвердил единовременную выплату по 100 тысяч рублей. Полагается она всем, кто заключил контракт не менее чем на один год с самого начала СВО.

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Также эта мера распространится на членов их семей (подробности)