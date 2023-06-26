Выплата 100 тысяч рублей участникам СВО из Ростовской области: кому положена, как получить

Постановление о выплатах губернатор Василий Голубев подписал 26 июня. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Выплату в 100 тысяч рублей теперь получат военнослужащие из Ростовской области, которые участвуют в СВО, если они проходят службу по контракту или заключили на год контракт о добровольном содействии в выполнении задач Вооруженных сил. Соответствующее постановление губернатор Василий Голубев подписал в понедельник, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

- Подписал постановление о единовременной денежной выплате по 100 тысяч рублей для контрактников и добровольцев из Ростовской области. Мера касается всех, кто заключил контракт на срок не менее одного года. Важно, что выплату смогут получить не только вновь заключившие контракт жители Ростовской области, но и те, кто участвует в спецоперации с самого ее начала – с 24 февраля 2022 года, - объяснил Василий Юрьевич в своем телеграм-канале.

Как получить выплату 100 тысяч для участников СВО в Ростовской области

Уточняется: для получения выплаты в 100 тысяч, нужно подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства в Ростовской области. Необходимо предоставить паспорт, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания, контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или добровольческом формировании, документ, подтверждающий участие в спецоперации и банковские реквизиты для перечисления выплаты. Все документы или их заверенные копии можно подавать лично или через доверенное лицо.

Важно: единовременная выплата не будет учитываться при определении среднедушевого дохода семьи для оказания мер соцподдержки.

Напомним, ранее в Ростовской области было принято решение о единовременной выплате по 150 тысяч рублей для мобилизованных и контрактников, которые отправились на службу в именных подразделениях.

- Сразу предупрежу возможные вопросы по разнице в размере выплаты. Исходили из возможностей бюджета. Будем и дальше изыскивать новые возможности для поддержки наших бойцов и их семей, - пояснил Василий Голубев принятое решение.

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