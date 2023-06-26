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НовостиОбщество26 июня 2023 8:44

Контрактники и добровольцы из Ростовской области получат по 100 тысяч рублей

Выплата будет единовременной
Дмитрий Кутепов
Выплата положена всем, кто заключил контракт не менее чем на один год, начиная с 24 февраля 2022 года

Выплата положена всем, кто заключил контракт не менее чем на один год, начиная с 24 февраля 2022 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, по которому контрактники и добровольцы, отправившиеся служить из донского регионе, получат единовременную выплату 100 тысяч рублей.

При этом в документе отмечается, что выплата положена всем, кто заключил контракт не менее чем на один год, начиная с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция.

Напомним, что ранее мобилизованным и контрактникам из Ростовской области уже выплачивали по 150 тысяч рублей.

— Сразу предупрежу возможные вопросы по разнице в размере выплаты. Исходили из возможностей бюджета, будем и дальше изыскивать новые возможности для поддержки наших бойцов и их семей, — отметил Василий Юрьевич.

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