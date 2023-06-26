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НовостиОбщество26 июня 2023 12:34

Контрактников и добровольцев из Ростовской области освободят от транспортного налога

Также эта мера распространится на членов их семей
Дмитрий Кутепов
Инициативу депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Заксобрания области.

Инициативу депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Заксобрания области.

Фото: Дмитрий Кутепов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в региональное Законодательное собрание законопроект о новых мерах социальной поддержки для военнослужащих-контрактников и добровольцев — освобождение от уплаты транспортного налога.

Также в документе предлагается такую же меру поддержки распространить на членов их семей.

Данную инициативу депутаты рассмотрят на ближайшем заседании. Отметим, что сейчас в области от уплаты транспортного налога освобождены мобилизованные и члены их семей.

Напомним, что сегодня губернатор Василий Голубев подписал постановление, по которому контрактники и добровольцы получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Полагается она всем, кто заключил контракт не менее чем на один год с самого начала СВО.

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