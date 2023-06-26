Контрактников и добровольцев из Ростовской области освободят от транспортного налога

Инициативу депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Заксобрания области.
Фото: Дмитрий Кутепов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в региональное Законодательное собрание законопроект о новых мерах социальной поддержки для военнослужащих-контрактников и добровольцев — освобождение от уплаты транспортного налога.
Также в документе предлагается такую же меру поддержки распространить на членов их семей.
Данную инициативу депутаты рассмотрят на ближайшем заседании. Отметим, что сейчас в области от уплаты транспортного налога освобождены мобилизованные и члены их семей.
Напомним, что сегодня губернатор Василий Голубев подписал постановление, по которому контрактники и добровольцы получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Полагается она всем, кто заключил контракт не менее чем на один год с самого начала СВО.
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