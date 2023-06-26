«Я в полном отчаянии»: спасавшая животных в Херсоне ростовчанка вынуждена голодать

Алена Кравцова отправилась в Голую Пристань, чтобы спасти животных. Фото: из архива героини публикации

Жительница донской столицы Алена Кравцова помогает тем, кто не в состоянии сам за себя постоять – брошенным животным. Ради них она специально переехала из квартиры в частный дом.

- У меня же 252 кота живет. Есть, конечно, и собаки. В квартире бы мы все бы просто не уместились, - рассказывает она.

"ВОДА ПОДНИМАЛАСЬ ДО ПОЯСА"

Когда в Херсонской области случилась беда, – была разрушена плотина Каховской ГЭС, Алена отложила в сторону все дела и на своей машине и помчалась туда.

- Я знала, что мне будет, кого спасать. Мой путь лежал в населенный пункт Голая Пристань. Это – не самый затопленный район. Здесь вода максимально поднималась мне до пояса, - рассказывает Алена.

Из Голой Пристани зооволонтер вернулась с машиной, забитой животными.

- Я старалась забрать собак и кошек, которые раньше были домашними. У них меньше шансов выжить, чем у бездомных. В Ростов я привезла семь собак, среди которых – и мастифф, и несколько кошек. Больше животных в легковую машину просто не поместилось.

А еще через пару дней Алене передали еще три собаки, которые остались без дома после ЧП на водохранилище.

ПООБЕЩАЛИ И ЗАБЫЛИ

Свою поездку в Херсон Алена освещала в телеграм-каналах.

- Тогда было много откликов. Несколько благотворительных организаций пообещали забрать животных, которых я вывезу.

Но как только дошло до дела, выяснилось, что собаки и кошки никому, кроме ростовчанки, не нужны.

- За животными так никто и не приехал. К сожалению, с «радаров» пропали все, кто обещал взять хотя бы по паре собак.

"ТОНУ, КАК И ТЕ ЖИВОТНЫЕ"

Алена была вынуждена потратить на животных все свои сбережения.

- Только на дорогу ушло тысяч десять, - говорит она.

Но самые большие траты ждали впереди. Всех животных пришлось показать ветеринарам, стерилизовать и сделать прививки. В итоге за неделю Алена потратила на спасенных кошек и собак около двухсот тысяч рублей.

- Это все, что было занято и отложено. Все, что у меня было. У меня не осталось ни на корм для животных, ни на еду себе. Нет денег на обслуживание машины. Я в полном отчаянии и иногда мне кажется, что я тону, как и те животные, которых я спасала, - говорит зооволонтер.

Тем не менее, несмотря на финансовые сложности, Алена не сомневается в том, что поступила правильно.

- Даже если бы я заранее знала, что так все обернется, то все равно поехала бы туда.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть желание помочь Алене, узнайте, как это сделать, позвонив по телефону: +7 928 279 47 80

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