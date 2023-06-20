В Ростове-на-Дону из глубокого коллектора спасли охотничью собаку

Глубина западни составляла около 6,5 метров. Фото: телеграм-канал управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону помогли охотничьей собаке, которая упала в глубокий коллектор. Животное удалось поднять на поверхность с помощью альпинистского снаряжения, рассказали в управлении по делам ГО и ЧС.

Как пояснили в ведомстве, эта история произошла на прошлой неделе. Пес провалился в колодец в районе Кизитериновской балки и никак не мог выбраться из ловушки. Ситуация могла закончиться гибелью четвероногого, но на помощь вовремя пришли городские спасатели.

Специалисты сначала сделали петлю, а потом аккуратно накинули ее на собаку. Тогда же выяснилось, что глубина западни составляла около 6,5 метров.

Оказавшись на поверхности, собака не испугалась людей, принявшись радостно бегать вокруг. После этого спасателей поблагодарил и хозяин питомца.

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