Светлана Камбулова прокомментировала новое назначение в администрации Таганрога

В администрации города Светлане Камбуловой предложили новую должность. Фото: соцсети.

Светлана Камбулова сообщила «КП - Ростов-на-Дону», что действительно собирается занять должность в администрации Таганрога. Круг обязанностей примерно тот же, специалист будет заместителем сити-менеджера по экономике.

Ранее стало известно, что администрация приморского города предложила Светлане Камбуловой новую должность, и об этот вопрос должны были окончательно решить после собеседования.

Ранее управленец занимала пост замглавы администрации Ростова-на-Дону. В этой должности она трудилась с весны 2019 года, а еще раньше возглавляла департамент экономики города.

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