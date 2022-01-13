Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 13:41

Светлану Камбулову пригласили занять должность в администрации Таганрога

В случае положительного решения власти города сообщат о назначении
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Светлана Камбулова занимала пост заместителя сити-менеджера с марта 2019 года. Фото: сайт администрации Ростова.

Светлана Камбулова занимала пост заместителя сити-менеджера с марта 2019 года. Фото: сайт администрации Ростова.

Экс-заместителя сити-менеджера Ростова Светлану Камбулову пригласили занять должность в администрации Таганрога. Пока это предварительная информация, поэтому точно неизвестно, какой именно пост предлагают специалисту.

Светлана Камбулова покинула администрацию донской столицы в декабре 2021 года. Она курировала экономические вопросы с марта 2019 года.

До этого чиновник возглавляла департамент экономики города, а еще раньше работала в правительстве региона - в департаменте развития малого и среднего бизнеса и в управлении развития предпринимательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Камбулова покинула должность замглавы администрации Ростова

Эту информацию официально подтвердили власти (подробности)