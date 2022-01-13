Светлана Камбулова занимала пост заместителя сити-менеджера с марта 2019 года. Фото: сайт администрации Ростова.

Экс-заместителя сити-менеджера Ростова Светлану Камбулову пригласили занять должность в администрации Таганрога. Пока это предварительная информация, поэтому точно неизвестно, какой именно пост предлагают специалисту.

Светлана Камбулова покинула администрацию донской столицы в декабре 2021 года. Она курировала экономические вопросы с марта 2019 года.

До этого чиновник возглавляла департамент экономики города, а еще раньше работала в правительстве региона - в департаменте развития малого и среднего бизнеса и в управлении развития предпринимательства.

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