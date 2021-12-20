Светлана Камбулова покинула должность замглавы администрации Ростова

Светлана Камбулова занимала пост заместителя сити-менеджера с марта 2019 года. Фото: сайт администрации Ростова.

Светлана Камбулова уже с завтрашнего дня покинет пост заместителя главы администрации Ростова по экономике. Эту информацию сегодня, 20 декабря, подтвердили городские власти.

- Да, это так. Сегодня последний рабочий день, - сообщили «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе администрации.

Светлана Камбулова занимала пост заместителя сити-менеджера с марта 2019 года. До этого она возглавляла департамент экономики города, а еще раньше работала в правительстве региона - в департаменте развития малого и среднего бизнеса и в управлении развития предпринимательства.

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