В Ростовской области ожидаются ливни, температура резко понизится на 12 градусов

На Дону ожидаются дожди с грозами и градом Фото: Мария ЛЕНЦ

28 и 29 июля в Ростовской области ожидаются осадки и резкое понижение температуры воздуха. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Так, в пятницу и субботу прогнозируют в основном кратковременные дожди с грозами и градом, местами возможны ливни. Ветер должен усилиться до 15-20 м/с, по югу и востоку региона порывы могут достигать 20-24 м/с.

По ночам обещают +20-25 градусов, по северу и востоку до +16. Днем воздух в среднем прогреется до +22-29 градусов, что окажется ощутимо ниже чем, было в начале недели. Разница температур может составить от 9 до 12 градусов.

Жителей региона просят быть очень осторожными в непогоду. Во время стихии нельзя подходить к деревьям, легким конструкциям и оборванным проводам. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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