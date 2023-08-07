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НовостиОбщество7 августа 2023 8:20

Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов страны по количеству введенного жилья

Обеспеченность населения жилплощадью составила 30,9 кв. метра на человека
Ангелина СКИБА
Объем введенного жилья составил 1206,1 тысячи кв. метров

Объем введенного жилья составил 1206,1 тысячи кв. метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год Ростов-на-Дону переместился с 5 на 9 место в рейтинге городов России по уровню ввода жилья. Обновленные исследования опубликовали на сайте агентства РИА Новости.

Так, по итогам прошлого года объем введенного жилья в донской столице снизился на 16,1 % и достиг 1206,1 тысячи кв. метров. Обеспеченность населения жилплощадью составила 30,9 кв. метра на человека.

Сейчас Ростов-на-Дону в рейтинге находится между Ханты-Мансийском и Калининградом. Лидеры - Краснодар, Новороссийск и Сочи.

Добавим, всего за 2022 год по стране ввели 102,7 млн кв. метров жилья. 43 процента от общего объема строительства пришлось на 100 крупных городов.

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