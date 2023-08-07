Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов страны по количеству введенного жилья

Объем введенного жилья составил 1206,1 тысячи кв. метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год Ростов-на-Дону переместился с 5 на 9 место в рейтинге городов России по уровню ввода жилья. Обновленные исследования опубликовали на сайте агентства РИА Новости.

Так, по итогам прошлого года объем введенного жилья в донской столице снизился на 16,1 % и достиг 1206,1 тысячи кв. метров. Обеспеченность населения жилплощадью составила 30,9 кв. метра на человека.

Сейчас Ростов-на-Дону в рейтинге находится между Ханты-Мансийском и Калининградом. Лидеры - Краснодар, Новороссийск и Сочи.

Добавим, всего за 2022 год по стране ввели 102,7 млн кв. метров жилья. 43 процента от общего объема строительства пришлось на 100 крупных городов.

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