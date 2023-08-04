В Ростове создали оперштаб для контроля за ЧС в доме на улице Шаумяна

Состояние конструкций дома проверяют каждые шесть часов. Фото: телеграм-канал управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону

Оперативный штаб создали в Ростове-на-Дону для контроля ситуации после введения режима ЧС в здании на Шаумяна, 96, и прилегающей к нему территории. Об этом 4 августа проинформировали городские власти.

Состояние конструкций дома проверяют каждые шесть часов. Также отмечается, что жильцы в любой момент могут позвонить по телефону районной диспетчерской.

- Готовятся документы на выделение дополнительных средств из резервного фонда администрации города. Деньги пойдут на выкуп помещений для дальнейшего расселения жильцов, - сообщают в городской администрации.

Известно, что к этому моменту с выкупной стоимостью помещений согласились уже 16 собственников, их расселят в ближайшее время. С этим должны помочь сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС.

Напомним, режим ЧС на Шаумяна, 96, действует с 18 часов 1 августа. Он продлится «до завершения мероприятий по приведению дома в безопасное состояние». Восстановительные меры утвердили после того, как 22 июля от здания откололась часть фасада.

Напомним, объект, о котором идет речь, считается аварийным. Это доходный дом Рувинского - памятник архитектуры 1907 года постройки.

АЛЛО!

Телефон районной диспетчерской службы: 8 (863) 240-20-07;

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