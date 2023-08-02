В Ростове в доме на улице Шаумяна и прилегающей территории ввели режим ЧС

Жильцам предложат расселение в помещения маневренного фонда. Фото: телеграм-канал управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону, в доме на улице Шаумяна, 96, и прилегающей к нему территории, ввели режим чрезвычайной ситуации. Он действует с 18 часов вторника, 1 августа. Об этом сообщают власти города и управление по делам ГО и ЧС.

- Режим чрезвычайной ситуации продлится до того момента, пока многоквартирный жилой дом не будет приведен в безопасное состояние, - говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Ситуацию контролирует оперативный штаб. Жильцам разъяснят опасность и предложат расселение в помещения маневренного фонда.

Напомним, 22 июля 2023 года на Шаумяна, 96, рухнула часть фасада. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

Здание, о котором идет речь, считается аварийным. Это доходный дом Рувинского - памятник архитектуры, который был построен в 1907 году.

Ранее ситуацией с обрушением на Шаумяна, 96 заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Донские следователи должны представить отчет по факту случившегося, а также сообщить о мерах, принятых для защиты жизни и здоровья людей.

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