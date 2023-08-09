В ресторане Ростова шашлычник с шампуром напал на официанта

В Ростовской области в ресторане повздорили шашлычник и официант Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из увеселительных заведений под Ростовом случился настоящий блокбастер. Там на кухне подрались мангальщик и официант. Причем, дело дошло до полиции.

В тот день Алексей (имя изменено – прим. ред.) обслуживал гостей. Зайдя на кухню, между ним и мангальщиком Сергеем произошел конфликт, во время которого кулинар, якобы, ударил официанта шампуром.

ГРУБИЛ ИЛИ УКРАЛ?

По одной из версий, шашлычник грубил молодой официантке, а Алексей за нее заступился. На этой почве и вспыхнула потасовка. Но есть и другая версия, которая кардинально отличается.

Так, Сергей рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону», что не сдержался, узнав, что официант украл наггетсы с детского банкета.

Управляющая заведением подтвердила, что сотрудник был замечен на краже еды. По словам собеседницы, Алексей и его приятельница устроились на работу недавно и проходили стажировку.

«ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ ШАШЛЫКИ НЕ БУДУТ»

Мангальщик первым заметил, что дончанин и его подруга, якобы, берут с заказанных блюд еду гостей.

- Идет банкет. Отдыхающие просят принести большие блюда с мясом, овощами. Алексей и его напарница кусочек-другой потихоньку кладут к себе в тарелку и только после несут заказ на стол. Они же понимали, что гости заведения не будут пересчитывать шашлыки. Сергей раз сделала замечание, потом - другой. В итоге, когда дело дошло до наггетсов, не сдержался.

При этом управляющая не отрицает, что между мужчинами на кухне произошла потасовка. Вот только дракой, подчеркивает она, это трудно назвать. С ее слов, когда работники стали дебоширить, к ним побежали другие сотрудники и схватили их за руки.

- Так ребята пытались предотвратить драку. Все длилось не больше минуты, - поясняет она.

УВОЛИЛИ И ОШТРАФОВАЛИ

Со слов управляющей, во время конфликта в руках у мангальщика действительно был шампур, которым он, якобы, случайно оцарапал официанта.

Сам же Алексей настаивает на том, что у него была черепно-мозговая травма. Теперь сотрудникам полиции придется разбираться, кто прав, а кто виноват в этой истории.

Самого Алексея и его подругу уволили и оштрафовали. Впрочем, рублем наказали и Сергея.

- Конфликт на кухне не допустим ни при каких обстоятельствах, - объяснили штрафные санкции в ресторане.

«Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» запросила официальный комментарий у пресс-службы регионального Главного Управления МВД. Как только его предоставят, мы сразу же опубликуем его на нашем сайте.

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