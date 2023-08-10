«Нужно помогать нашим районным больницам»: Александр Ищенко проинспектировал объекты здравоохранения в Миллеровском районе

Спикер донского ЗС посетил больницы Миллеровского района. Фото: пресс-служба ЗС РО

В начале этого года в Ростовской области основные полномочия по организации работы местных больниц и поликлиник перешли с муниципального на областной уровень. Чтобы проанализировать итоги полугодового периода нового преобразования, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко посетил во время рабочего визита больницы Миллеровского района.

– Сегодня самая важная задача, которая стоит перед областными властями, – проанализировать итоги полугодового периода, когда все муниципальные учреждения здравоохранения перешли на областной уровень. Эта задача поставлена губернатором перед органами исполнительной власти и перед депутатским корпусом. В пятницу в Миллерово будет экспертная площадка, которую будет вести Василий Юрьевич. И она будет посвящена вопросам здравоохранения, – отметил Александр Ищенко.

«ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЭТО БУДЕТ АКТУАЛЬНО»

По словам спикера донского парламента, Миллеровский район – очень показательный по оценке происходящих изменений в системе здравоохранения. Здесь находится Центральная районная больница, которая построена всего 20 лет назад. Она обслуживает не только район, но и другие близлежащие сельские местности. Также в травматологию миллеровской ЦРБ привозят пациентов, пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон». Кроме этого, в районе работает множество участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях. И все это завязано в единую систему.

– Естественно, что и проблем очень много, - отметил спикер ЗС.

Парламентарий уверен, что необходимо помогать районным больницам. Фото: пресс-служба ЗС РО

Так, в участковой больнице в станице Мальчевской отсутствуют сплит-системы. Из-за этого пациенты испытывают дискомфорт, когда на улице становится жарко. Аналогичная проблема - и в Центральной районной больнице, что находится в Миллерово.

Есть также проблемы с лекарственным обеспечением и оборудованием. Дело в том, что в некоторых больницах изменились поставщики медицинского оборудования, потому что бывшие западные партнеры отказывают в их предоставлении. Поэтому медикам приходится перестраивать работу в очень короткий промежуток времени.

Что касается лекарственного обеспечения на селе, то, по словам Александра Ищенко, в некоторых сельских местностях отсутствуют аптечные пункты.

– И для того, чтобы купить лекарство, местным жителям нужно ехать за тридевять земель. Это - неправильный подход, – заметил Александр Ищенко.

В некоторых территориях, со слов парламентария, можно решить эту проблему, открыв продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах. А где-то и это невозможно сделать. Поэтому у Законодательного Собрания Ростовской области появилась инициатива внести в законодательство изменения, которые бы позволили бы сделать передвижные аптеки.

– Для горожан звучит непонятно, для жителей села – крайне актуально, – продолжает спикер донского парламента.

«БОЛЬШИНСТВО ПРОБЛЕМ РЕШАЕМО»

Александр Ищенко также обсудил с врачами проблемы, которые волнуют медперсонал. Одной из них оказался вопрос заработных плат. Дело в том, что первичное звено получает от фонда медицинского страхования небольшие средства за лечение пациента, а из этого выстраивается средняя заработная плата врачей, а также среднего и младшего медперсонала.

– Сегодня мы увидели всю проблематику, которая есть в медицинских учреждениях на селе. Мы понимаем, что абсолютное большинство проблем решаемо. И по увеличению заработных плат, и по дооснащению медоборудованием, и по возможностям лекарственного обеспечения, – говорит Александр Валентинович. – Нужно помогать нашим районным больницам. Поэтому мы с моим коллегой депутатом Вячеславом Николаевичем Василенко будем обращаться к губернатору с предложением поддержать два вопроса: в следующем году возвести модульное здание инфекционного отделения и скорой медицинской помощи в Миллеровской районной больнице. Так как район большой, поэтому важно, чтобы в Миллерово был современный, полностью оборудованный медицинский центр, с возможностью оказания многопрофильных медицинских услуг населению. И мы обязательно будем поддерживать миллеровчан в решение этого вопроса.

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