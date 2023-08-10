Юлия и Варвара - настоящие героини. Фото: Екатерина ЖУКОВА

Сразу две семьи забрали сегодня, 10 августа, домой из Перинатального центра Ростова по трое малышей. Ростовчане Стаценко увезли Илюшу, Глеба и Семена. А семья Гончаровых приехала из Егорлыкского района за Аксиньей, Русланом и Ярославом. Родились обе тройни в июле, с разницей в неделю.

СОБЫТИЕ НЕОРДИНАРНОЕ

- Событие это неординарное. В прошлом году у нас за весь год появилось три тройни, в этом так случилось за один месяц, – рассказал главврач медицинского учреждения Максим Уманский.

Беременности протекали по-разному. В одном случае роды оказались плановыми. Их провели на сроке 35 недель. В другом – у мамы развились осложнения, и пришлось срочно делать кесарево сечение. В результате на свет малыши появились на сроке в 33-34 недели.

Некоторые из деток на какое-то время попали в реанимацию, но ненадолго. Теперь они все хорошо себя чувствуют и прекрасно набирают вес. Троих младенцев выписали с массой немногим более трех килограммов, другие трое малышей набрали от 2,3 до 2,7 кг.

И ПОМОЩЬ, И ШАЛОСТИ

В какой-то момент осложнения возникли у Юлии Стаценко. Но она уверяет, что ни на секунду не потеряла самообладание.

- Я регулярно выполняла все требования врача, – рассказывает 33-летняя мамочка. – И буквально ощущала, что нахожусь под контролем. Когда же организм дал небольшой сбой, все равно понимала, что медики управляют ситуацией.

Всего в больнице Юля провела с малышами чуть меньше четырех недель. Говорит, за это время уже поняла, у кого из ее сыновей какой характер. Семен – спокойный, Глеб – требовательный, а Илья никогда не упустит своего.

Дома малышей заждались не только папа со взрослыми родственниками, но и пятилетний Лева. Он пообещал помогать маме ухаживать за братиками. А еще ему явно пришлась по душе подсказка со стороны медиков, что через время он сможет шалить с малышами.

Еще немного и Семен, Глеб и Илья отправятся домой. Фото: Екатерина ЖУКОВА

- Скучать им не придется, - заключил медперсонал.

«УЧИТЬ ВСЕМУ ХОРОШЕМУ»

Не предвидятся скучные будни и в семье Гончаровых. У них уже подрастают трое детей: два мальчика и девочка – прямо как в пополнении. Как говорит 33-летняя мама Варвара, у них девочки без охраны не ходят. А еще женщина рассказала, что у нее очень хорошие старшие дети: добрые и заботливые.

13-летний Володя собирается помогать родителям всем, чем может. Когда же братья и сестренка подрастут, рассчитывает научить их играть в бадминтон. А вот у его брата семилетнего Льва планы более серьезные. Он хочет следить за малышами и учить всему хорошему. Только трехлетняя сестренка умолчала о своих намерениях.

Дома маму с малышами ждут два братика и сестричка. Фото: Екатерина ЖУКОВА

Папа этого большого семейства Илья Гончаров признался, что, узнав о тройном счастье, сначала был в смятении. Но потом, конечно, радости не было предела.

Сейчас мужчина нацелен на то, чтобы вовремя завершить работы на полях, – семейство живет фермерством. Ну, и жене, конечно, нужно успевать помогать. Правда, помощников у мамы Варвары хватает. Вот и на встречу в роддом целая группа поддержки приехала.

- Внуки чуть подрастут, на рыбалку с ними, наверное, ходить будете? – спрашиваю у дедушки Владимира Гончарова.

Теперь в семье Гончаровых задумываются о расширении жилья. Фото: Екатерина ЖУКОВА

- Я уже и забыл, что такое рыбалка и охота, – ответил Владимир Ильич. – Теперь у меня девять внуков. И о подобных развлечениях я вспомню нескоро, нужно помогать молодым. Но это приятные хлопоты. Мы с родственниками им только рады.

Первый замминистра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова, которая приехала поздравить молодых родителей, отметила, что это праздник не только для их семей, но и для всей системы здравоохранения Ростовской области. И, прежде всего, это победа коллектива медиков.

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