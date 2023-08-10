Ростовчане остались без света, воды и газа в затопленных домах из-за коммунального фонтана

В Александровке ликвидируют последствия масштабной коммунальной аварии. Фото: пресс-служба "Ростовводоканала"

Масштабная коммунальная авария произошла в Ростове-на-Дону в четверг, 10 августа. Жители Александровки остались без воды и света после грозы, их дома пострадали, а дорогу размыло. Как сообщает пресс-служба «Ростовводоканала» перебои с электричеством во время сегодняшней грозы привели к остановке ключевых водопроводных насосных станций и гидравлическим ударам в сети. От этого на одном из магистральных водоводов на улице Каяльской произошел серьезный порыв.

Сначала в соцсетях местные жители сообщали о небольшой утечке воды, которая со временем становилась все значительнее, пока из-под земли не забил многометровый фонтан воды такой мощности, что оборвал линии электропередачи, лишив улицу электроэнергии, размыв дорогу и затопив дома. Очевидцы рассказывали, что находившиеся в домах люди видели, как вода снаружи поднималась на уровень окон и выше.

- Специалисты «Водоканала» плавно перезапускают водопроводные насосные станции, чтобы не допустить аварийных ситуаций, ведутся восстановительные работы на водоводе диаметром 1200 мм, который транспортирует воду из Дона в Александровские очистные сооружения, - рассказали ресурсники.

Завершить ремонт планируют к восьми вечера. Фото: пресс-служба "Ростовводоканала"

Сейчас используется резервная схема, и, как заверили в ресурсоснабжающем предприятии, нештатная ситуация не влияет на водоснабжение города.

- Вода подается на очистные сооружения и в городскую сеть без перебоев, - прокомментировали в организации.

В ликвидации последствий аварии задействованы четыре бригады и девять единиц техники. По оперативной информации, специалисты уже приступили к сварке поврежденного сегмента трубы — финальному этапу восстановительных работ. Завершить ремонт планируют ориентировочно к 20.00.

Как рассказал в своем телеграм-канале сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко, параллельно на Каяльской специалисты «Донэнерго» восстанавливают линию электропередачи. Также идет восстановление поврежденных участков наземного газопровода.

- После завершения ремонта специалисты приступят к благоустройству территории. Сотрудники администрации Пролетарского района обошли частные домовладения с целью оценки ущерба, - прокомментировал глава.

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