10 августа в Ростове из-за дождя произошло 6 подтоплений, рухнуло 5 деревьев

Больше всего происшествий зарегистрировано в Первомайском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 августа после дождей жители Ростова-на-Дону сообщили в службу «112» о шести подтоплениях и пяти случаях падения деревьев. Информацию об этом опубликовали городские власти.

- Больше всего происшествий зарегистрировано в Первомайском районе. Деревья упали на Туполева, Беломорском, 50 лет Ростсельмашу и Щербакова. На Шолохова затопило ливневую канализацию, а на Фабричной пострадал частный дом, - говорится на сайте мэрии.

Сейчас в городе сохраняется режим повышенной готовности из-за непогоды. При этом продолжается очистка ливневок и ликвидация последствий стихии.

Ростовчан просят не преграждать дорогу коммунальному транспорту. Нельзя оставлять машины около деревьев, рекламных щитов, строительных площадок, а также в непосредственной близости от ливневых решеток или непосредственно на них.

По вопросам, связанным с аварийными ситуациями, можно звонить в единую аварийно-диспетчерскую службу департамента ЖКХ.

АЛЛО!

Телефоны единой аварийно-диспетчерской службы департамента ЖКХ и энергетики: 8(863) 244-25-98, 8(863) 244-26-91, 8(863) 244-26-93;

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