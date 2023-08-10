Дворы и дома затопило в Александровке Ростова-на-Дону из-за прорыва водовода

Специалисты «Ростовводоканала» сейчас ведут аварийные работы Фото: Евгения ГУСЕВА

10 августа жители Александровки Ростова-на-Дону пожаловались на подтопления, которые произошли после дождя и порыва коммуникаций. Сообщения о случившемся появились в соцсетях.

Люди сообщают о «залитых дворах, домах и смытых машинах». Судя по опубликованным видеороликам, разлитая вода, действительно, превратилась в настоящую реку.

Как пояснили в «Ростовводоканале», утром гроза привела к проблемам с электроснабжением, а это, в свою очередь, спровоцировало остановку насосов и последующий гидроудар.

Именно из-за гидравлического удара произошел порыв на магистральном водоводе в районе улицы Каяльской. После этого оперативно были задействованы 4 бригады рабочих и 9 единиц техники.

- Течь была остановлена еще ранним утром. Сейчас проводится обследование, чтобы установить объем повреждений, а также порядок возмещения и восстановления. Пока ведутся аварийные работы на трубопроводе, - прокомментировали в «Ростовводоканале».

Добавим, сейчас водоснабжение донской столицы обеспечивают по резервной схеме. Нештатная ситуация не повлияла на подачу ресурса в дома, подчеркивают коммунальщики.

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