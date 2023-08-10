Дворы и дома затопило в Александровке Ростова-на-Дону из-за прорыва водовода

Специалисты «Ростовводоканала» сейчас ведут аварийные работы
Фото: Евгения ГУСЕВА
10 августа жители Александровки Ростова-на-Дону пожаловались на подтопления, которые произошли после дождя и порыва коммуникаций. Сообщения о случившемся появились в соцсетях.
Люди сообщают о «залитых дворах, домах и смытых машинах». Судя по опубликованным видеороликам, разлитая вода, действительно, превратилась в настоящую реку.
Как пояснили в «Ростовводоканале», утром гроза привела к проблемам с электроснабжением, а это, в свою очередь, спровоцировало остановку насосов и последующий гидроудар.
Именно из-за гидравлического удара произошел порыв на магистральном водоводе в районе улицы Каяльской. После этого оперативно были задействованы 4 бригады рабочих и 9 единиц техники.
- Течь была остановлена еще ранним утром. Сейчас проводится обследование, чтобы установить объем повреждений, а также порядок возмещения и восстановления. Пока ведутся аварийные работы на трубопроводе, - прокомментировали в «Ростовводоканале».
Добавим, сейчас водоснабжение донской столицы обеспечивают по резервной схеме. Нештатная ситуация не повлияла на подачу ресурса в дома, подчеркивают коммунальщики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Утром 10 августа из-за грозы в Ростове начались проблемы с водой
В Ростове из-за грозы отключили насосные станции, возможны перебои с водой (подробности)