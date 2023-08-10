Утром 10 августа из-за грозы в Ростове начались проблемы с водой

Перебои с водой возможны в Александровке и на Сельмаше Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 августа в Ростове-на-Дону после утренней грозы появились проблемы с энергоснабжением ключевых насосоных станций, в итоге это отразилось на подаче воды. Информацию об этом распространила компания «Ростоводоканал».

- Сейчас ресурс подается без перебоев, но возможно снижение давления в трубопроводах и на верхних этажах многоквартирных домов района Александровки, Сельмаша, Роствертола, - говорится в сообщении.

Известно, что из-за остановки техники и последующего гидравлического удара в сети произошел порыв на магистральном трубопроводе улицы Каяльской. На этом месте уже задействовали рабочих и спецтехнику.

- Принимаются необходимые оперативные меры, плавно перезапускаются насосные станции. Ведутся восстановительные работы, в том числе на водоводе, транспортирующем воду из реки на Александровские очистные сооружения, - отмечают в коммунальной организации.

Сейчас используется резервная схема, поэтому нештатная ситуация не повлияла на водоснабжение города, подчеркивают в «Ростовводоканале».

АЛЛО!

Телефон круглосуточного контакт-центра «Ростовводоканал»: 283 17 17;

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