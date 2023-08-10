Ливень в Ростове-на-Дону 10 августа 2023: прямая трансляция непогоды

На 10 и 11 августа в МЧС передавали штормовое предупреждение.
Фото: Дмитрий Кутепов
Как и обещали синоптики, в четверг, 10 августа, в Ростове-на-Дону, после долгих дней сорокаградусной жары начался мощный ливень. Мощные осадки начали идти уже в седьмом часу утра и, судя по прогнозу, с перерывами продлятся в течение всего дня. Рассказываем и показываем, что происходит на городских улицах.
Сегодня лучшая обувь, чтобы перейти дорогу по щиколотку в воде, - резиновые сапоги.
Фото: Дмитрий Кутепов
Со вчерашнего утра жители донского региона получали СМС со штормовым предупреждением от МЧС по Ростовской области. В сообщении говорится, что 10 и 11 августа местами ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 метров в секунду.
"Переплыть" улицу - задачка не из легких.
Фото: Дмитрий Кутепов
Жителей донского региона просят быть внимательными и осторожными при ухудшении погоды. При разгуле стихии не становиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и любыми легкими конструкциями, которые может нарушить ветер.
Ливень зарядил с раннего утра.
Фото: Дмитрий Кутепов
Тем более спасатели запрещают подходить к оборванным проводам. А при перепадах электричества в доме инструктируют сразу отключать все электроприборы. В случае ЧП звонить можно по номеру «112».
Важно в сложных дорожных условиях пропускать вперед машины экстренных служб.
Фото: Екатерина ПОПОВА
В 6.30 в центре Ростова-на-Дону, несмотря на краткосрочный прогноз, обещавший начало непогоды с девяти утра, идет мощный ливень. К 6.50 сила осадков то уменьшается, то увеличивается. Зато нарастает частота ударов молнии и раскатов грома, который слышны через десять секунд после очередной вспышки.
Синоптики обещают ливни в течение двух дней.
Фото: Наталья Захарченко
В 7.00 после самого громкого раската грома заработали сигнализации у нескольких машин в районе Ворошиловского и Лермонтовской.
Жители нескольких районов Ростова сообщают о граде. Так наша читательница из Советского района города, которая живет близ улицы Портовой, стала свидетелем такой картины.
- У меня еще кухню затопило, - жалуется жительница Западного, которая не закрыла душной ночью окно на четвертом этаже в хрущевке.
Град на Западном в Ростове в четверг, 10 августа 2023 года.
Фото: Лейла МИРИШОВА
- На Северном сверкают молнии, гремит гром - страшно. И правда, тропический ливень, как и обещали синоптики, - делятся впечатлениями жители этого района донской столицы.
А вот для сравнения град в Ворошиловском районе города.
Такого размера град выпал на Северном в Ростове утром 10 августа 2023. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"
Добираться на работу сегодня - тот еще квест. На Западном уже перекрыта улица Малиновского.
- В связи с повышением уровня воды в результате обильного выпадения ливневых осадков ограничено движение транспорта по улице Малиновского в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии, - сообщила руководитель Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова Мария Петрова.
На улице Малиновского временно перекрыто движение.
Фото: Дмитрий Кутепов
На всех местах подтопления дежурят спасатели, заверили в пресс-службе администрации города. Общественный транспорт работает в штатном режиме.
А вот - "урожай" наших читателей. Фотографию прислали в наш Телеграм. Вы тоже можете поделиться своими кадрами разгула стихии.
Град горстями собирают с подоконников жители Ростова 10 августа 2023. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"
Как рассказали "КП-Ростов-на-Дону" очевидцы, недобрым утро оказалось и для водителя из Первомайского района Ростова. Около восьми утра на его машину упало дерево. Инцидент произошел на улице Туполева, 20.
Тем временем стихия ненадолго сбавляет обороты. На западном тучи рассеиваются, в центре дождь ближе к восьми утра прекратился. Но, судя по прогнозам синоптиков, расслабляться не стоит. Гром продолжает греметь, а ливни с грозами нам обещают с девяти утра и до полудня, а потом с восьми вечера и с перерывами почти до пяти утра.
К 8.00 движение по улице Малиновского было открыто. Следим за изменениями погоды и информацией от экстренных служб и городских властей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Ростовскую область идут ливни с грозой, объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение в Ростовской области будет действовать в течение трех дней (подробнее)