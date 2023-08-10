В Ростове из-за сильного ливня дерево упало на машину с водителем

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Фото: Екатерина ПОПОВА

Четверг, 10 августа, в Ростове начался с сильного ливня, о котором и предупреждали синоптики. Град и гроза прошлись по донской столице. На время власти перекрыли улицу Малиновского, а остальные превратились в бурные реки.

Как рассказали "КП-Ростов-на-Дону" очевидцы, недобрым утро оказалось и для водителя из Первомайского района Ростова. Около восьми утра на его машину упало дерево. Инцидент произошел на улице Туполева, 20.

По словам собеседника издания, мужчина оказался зажат в салоне. Случайные прохожие вызвали скорую помощь. Однако к моменту приезда медиков, ростовчанин смог сам выбраться из машины и отказался от поездки в больницу.

Теперь, чтобы компенсировать причиненный стихией вред, ростовчанину придется побегать. О том, кто будет возмещать ущерб, если машина пострадала на улице от упавшего дерева или вдруг провалилась под асфальт (см. ниже).

КОНКРЕТНО

Что делать, если в Ростове-на-Дону на машину упало дерево Выясняем, какие меры предпринять владельцам автомобилей, когда произошло ЧП в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM мы поговорили с ростовским юристом Ольгой Дацко.

- Когда падает дерево и задевает автомобиль, необходимо вызвать аварийного комиссара, который зафиксирует место ЧП, сделает фотографии и составит протокол. После этого хозяину машины необходимо определить: кому принадлежит территория, на которой это дерево росло. Если она внутри дворовая и ее обслуживает ТСЖ, ЖСК или ЖЭУ, то, соответственно, первая претензия направляется туда. Если же это, так называемая городская территория, то пишется претензия в адрес администрации.

Важно помнить, что претензия должна быть написана в двух экземплярах, а работник организации должен при приеме документа поставить время, прописать должность, расшифровать свою подпись, указав фамилию, имя отчество на обоих экземплярах. В законодательстве прописано: срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней. Владельцу авто придется теперь побегать. Фото: группа Вконтакет "это Ростов"

Владельцу авто придется теперь побегать. Фото: группа Вконтакет "это Ростов"

НЕ ХОТЯТ ДОБРОВОЛЬНО? ИДИТЕ В СУД!

- Возможны несколько вариантов разрешения ситуации, - продолжает юрист. - Первый вариант - самый лучший, если компенсируют стоимость автомобиля по той сумме ущерба, которую уже подсчитала страховая компания. Но может быть и другой поворот, когда говорят - извините мы не виноваты либо денег нет, компенсировать не будем. Тогда со всем пакетом документов надо уже обращаться в суд.

К слову, сделать это можно как по месту жительства пострадавшего, так и месту нахождения организации, которая не хочет добровольно платить за свои промахи.