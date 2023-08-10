В Ростове из-за мощного ливня перекрыли движение на Малиновского

По прогнозам синоптиков непогода может продлиться еще два дня. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону из-за мощного ливня вновь перерыли движение по мосту Малиновского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- В связи с повышением уровня воды в результате обильного выпадения ливневых осадков, ограничено движение транспортных средств по улице Малиновского, в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии, - сообщила руководитель Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова Мария Петрова.

Как только непогода утихнет – движение для транспорта возобновится. Напомним, что Ростов ранним утром 10 августа накрыл тропический ливень. В некоторых районах вместе с обильными осадками с неба сыпался град. По прогнозам синоптиков непогода может продлиться еще два дня. Отметим, что горожанам во время непогоды лучше укрыться в безопасном месте, а водителям соблюдать безопасную дистанцию и скорость во время движения.

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(Подробности)