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НовостиОбщество9 августа 2023 6:21

На Ростовскую область идут ливни с грозой, объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Ростовской области будет действовать в течение трех дней
Ангелина СКИБА
Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными при ухудшении погоды

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными при ухудшении погоды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области до конца суток 9 августа, а также 10 и 11 августа местами ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными при ухудшении погоды.

Во время стихии нельзя стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, витринами и любыми легкими конструкциями, которые может повредить ветер.

Опасно подходить к оборванным проводам. В случае перепадов электричества в доме следует сразу же отключать все приборы. Позвать на помощь при любых происшествиях можно по номеру «112».

Напомним, ранее в Гидрометцентре России для жителей Ростовской области на 10 августа спрогнозировали тропические ливни.

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