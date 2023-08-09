На Ростовскую область идут ливни с грозой, объявлено штормовое предупреждение

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными при ухудшении погоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области до конца суток 9 августа, а также 10 и 11 августа местами ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными при ухудшении погоды.

Во время стихии нельзя стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, витринами и любыми легкими конструкциями, которые может повредить ветер.

Опасно подходить к оборванным проводам. В случае перепадов электричества в доме следует сразу же отключать все приборы. Позвать на помощь при любых происшествиях можно по номеру «112».

Напомним, ранее в Гидрометцентре России для жителей Ростовской области на 10 августа спрогнозировали тропические ливни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три человека утонули в водоемах Ростовской области 7 августа

Трагические случаи на воде произошли в разных территориях Ростовской области (подробности)