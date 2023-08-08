Три человека утонули в водоемах Ростовской области 7 августа

Следователи ведут проверки по каждому происшествию на воде
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В водоемах Ростовской области за один день утонули три человека. По каждому происшествию уже ведутся проверки, сообщили в пресс-службе управления СК России по донскому региону.
Трагические случаи на воде произошли 7 августа в разных территориях Дона.
В Азове во время отдыха с сыном скончался 64-летний мужчина. Он зашел в реку и не вернулся. Спустя несколько часов после этого жителя Дона удалось найти, но уже мертвого.
В Миллеровском районе, в реке Быстрой, умер 70-летний мужчина, а в Белокалитвинском районе, в местном водоеме, скончался 32-летний отдыхающий.
- Следователи осмотрели места происшествий и назначили судебно-медицинские исследования, - прокомментировали в Следкоме.
Жителей Дона просят быть предельно осторожными около водоемов. Основными причинами гибели в таких местах остаются неумение плавать, употребление спиртных напитков и нарушение правил поведения на воде.
Нужно всегда помнить о мерах безопасности:
- купаться можно только в разрешенных местах;
- не отдыхайте у обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших местах;
- лучше плавать несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;
- нельзя нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;
- важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном.
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