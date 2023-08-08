Три человека утонули в водоемах Ростовской области 7 августа

Следователи ведут проверки по каждому происшествию на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В водоемах Ростовской области за один день утонули три человека. По каждому происшествию уже ведутся проверки, сообщили в пресс-службе управления СК России по донскому региону.

Трагические случаи на воде произошли 7 августа в разных территориях Дона.

В Азове во время отдыха с сыном скончался 64-летний мужчина. Он зашел в реку и не вернулся. Спустя несколько часов после этого жителя Дона удалось найти, но уже мертвого.

В Миллеровском районе, в реке Быстрой, умер 70-летний мужчина, а в Белокалитвинском районе, в местном водоеме, скончался 32-летний отдыхающий.

- Следователи осмотрели места происшествий и назначили судебно-медицинские исследования, - прокомментировали в Следкоме.

Жителей Дона просят быть предельно осторожными около водоемов. Основными причинами гибели в таких местах остаются неумение плавать, употребление спиртных напитков и нарушение правил поведения на воде.

Нужно всегда помнить о мерах безопасности:

- купаться можно только в разрешенных местах;

- не отдыхайте у обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших местах;

- лучше плавать несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;

- нельзя нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;

- важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержанный внезапно умер в районном отделении полиции в Ростовской области

Сотрудники МВД Новочеркасска обнаружили в камере умершего мужчину (подробности)