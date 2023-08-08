В отделе полиции Новочеркасска умер задержанный мужчина

Сейчас по факту случившегося проводится проверка Фото: Олег ЗОЛОТО

В отделе полиции Новочеркасска умер 43-летний мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

- Физическую силу к гражданину не применяли. Его поместили в камеру, ночью он уснул, а наутро был обнаружен без видимых признаков жизни. Полицейские вызвали скорую помощь, но медики уже ничем помочь не смогли. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность, - прокомментировали в полиции.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Добавим, за прошедшие выходные в водоемах Ростовской области утонули четыре человека. Все погибшие - мужчины в возрасте от 40 до 64 лет.

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