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НовостиПроисшествия7 августа 2023 14:19

Агрессивный гость устроил погром в одном из отелей Ростова-на-Дону

Дебошира, устроившего разборки в гостинице Ростова-на-Дону, передали полиции
Ангелина СКИБА
Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции

Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погром в одном из отелей Ростова-на-Дону прокомментировали сегодня, 7 августа, в пресс-службе Росгвардии России по Ростовской области.

По данным ведомства, пьяный на вид мужчина угрожал сотрудникам гостиницы и довольно дерзко себя вел даже после прибытия силовиков.

- В центре города нетрезвый постоялец гостиницы устроил дебош. Он высказывал угрозы в адрес других посетителей и персонала и не реагировал на замечания патрульных. В итоге нарушителя задержали, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.

Бойцы патрульного экипажа передали бузотера сотрудникам полиции.

Добавим, по неподтвержденным данным, неспокойный гость оказался бизнесменом из Москвы.

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