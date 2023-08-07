Агрессивный гость устроил погром в одном из отелей Ростова-на-Дону

Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погром в одном из отелей Ростова-на-Дону прокомментировали сегодня, 7 августа, в пресс-службе Росгвардии России по Ростовской области.
По данным ведомства, пьяный на вид мужчина угрожал сотрудникам гостиницы и довольно дерзко себя вел даже после прибытия силовиков.
- В центре города нетрезвый постоялец гостиницы устроил дебош. Он высказывал угрозы в адрес других посетителей и персонала и не реагировал на замечания патрульных. В итоге нарушителя задержали, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.
Бойцы патрульного экипажа передали бузотера сотрудникам полиции.
Добавим, по неподтвержденным данным, неспокойный гость оказался бизнесменом из Москвы.
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