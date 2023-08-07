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НовостиПроисшествия7 августа 2023 11:53

В центре Ростова киоск свалился с платформы эвакуатора

В Ростове-на-Дону манипулятор эвакуатора не донес ларек на платформу
Ангелина СКИБА
Инцидент произошел на пересечении Буденновского и Красноармейской

Инцидент произошел на пересечении Буденновского и Красноармейской

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону торговый ларек свалился с эвакуатора во время погрузки. Это происшествие на камеру сняли очевидцы, и теперь этот ролик можно найти в VK.

Судя по съемке, манипулятор не донес ларек на платформу. Часть конструкции зацепилась за машину, а остальная часть опасно наклонилась, едва не рухнув на землю.

Настоящего падения, к счастью, не случилось. Киоск после некоторых корректировок установили как нужно, закрепили и увезли.

Предварительно, никто не пострадал. Люди сообщают, что сам инцидент произошел на пересечении Буденновского и Красноармейской.

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