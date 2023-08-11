Заблудился в городе и умер от жажды: 86-летний пенсионер три дня бродил по Таганрогу и просил о помощи, которой так и не дождался

Когда мужчину нашли, тот был еще жив. Фото: "Лиза Алерт"

В Таганроге Ростовской области несколько дней родные и десятки волонтеров искали Анатолия Анатольевича Гаера. 86-летний пенсионер вышел из дома утром и пропал.

Близкие понимали, что их любимый дедушка, страдающий провалами в памяти, может быть где угодно. Близкие не медлили ни минуты – в тот же день сообщили о пропаже в полицию и волонтерам «Лизы Алерт». Но спасти мужчину не удалось.

Родные считают, что Анатолия Анатольевича убило человеческое равнодушие. Мужчина заблудился в городе и умер от голода.

«ГДЕ-ТО В ПОЛЕ, ВИЖУ ЛЕС»

Как рассказали поисковики, пенсионер вышел из квартиры утром, 4 августа. Но уже к вечеру поиски пожилого человека уже велись активно. Близлежащие улицы прочесывали и активисты, и родные таганрожца. Но следующим утром дедушка сам позвонил близким.

- Я где-то в поле, вижу лес. А как домой попасть – не пойму, - только и успел сказать он родным и звонок оборвался.

После этого дозвониться до Анатолия Анатольевича уже не смогли: его старенький кнопочный телефон разрядился. Как окажется позже, тот разговор с родными был последним в его жизни - живым близкие мужчину уже не увидят.

А тем временем волонтеры прочесывали и пригород, и дачи, и парки, и пустынные пляжи, - ведь за лес дезориентированный мужчина мог принять любое место, где есть деревья. Активисты понимали - важен каждый час. В такую жару сердце старика может просто не выдержать.

«ПРИХОДИТЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК!»

- Со слов свидетелей, мы выяснили, что в день исчезновения Анатолия Анатольевича видели и в парке, и в банке. Кто-то вспомнил, что дедушка спрашивал, как попасть на улицу, на которой он живет, - говорят активисты.

Но вот доступ к камерам наблюдения в парке волонтерам не дали.

- Приходите в понедельник. Рабочий день закончился, - услышали активисты в ответ на свою просьбу.

Потом была – еще одна зацепка: похожего по описанию на Анатолия Анатольевича человека видели на проходной завода. Он пытался попасть на предприятие, но его не пустили. Тогда измотанный жарой старик побрел на соседний участок с заброшенными зданиями. Но об этом волонтеры узнают лишь спустя несколько дней, когда посмотрят заводсике камеры. Получить записи и там раньше они не смогли.

- Опять же, ждали понедельника, раньше не давали, - поясняют они.

Пропавшего мужчину обнаружили в кустах, на заброшенном участке спустя три дня после его исчезновения. Голодный, истощенный и обезвоженный, он едва дышал. На место вызвали скорую помощь.

- Все позади, дедушка настрадался, но теперь быстро пойдет на поправку, - думали его родные. Но не вышло. Анатолий Анатольевич умер на руках у медиков. Сломленные горем родные говорят, что его убило людское безразличие.

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