В Ростовской области сбитый на дороге пенсионер всю ночь просил о помощи и умер, так ее и не дождавшись

На въезде в Новочеркасск иномарка сбила пожилого мужчину. Фото: ГИБДД по РО

На южном подъезде к Новочеркасску водитель сбил пешехода и скрылся, сообщили в донской Госавтоинспекции. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», после аварии 4 октября пострадавший еще несколько часов был жив и просил о помощи, но, не дождавшись таковой, скончался.

МОЛИЛ О СПАСАНИИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Источник сообщил, что ДТП произошло 4 октября около 20.45, когда на улице уже стемнело - это видно на кадрах с камер наблюдения.

- Водитель, совершивший ДТП, после этого просто уехал. Он не помог пострадавшему сам и скорую тоже вызывать не стал, - пояснил источник.

Сбитый мужчина нашел в себе силы отползти с проезжей части к обочине. Судя по всему, у него не было мобильного, поэтому позвонить на 112 он не мог. Пенсионер начал махать проезжающим мимо водителям.

Источник издания сказал, что раненый почти всю ночь просил о помощи, пытался привлечь к себе внимание, но никто не остановился.

Ближе к утру мужчина скончался. Его тело обнаружили, когда на улице рассвело.

- Личность погибшего установлена. Это житель станицы Кривянской, - сказал собеседник издания.

Сейчас тело пенсионера находится в морге в Аксае на экспертизе, которая покажет точную причину смерти.

«ЭПИДЕМИЯ НАРЦИССИЗМА»

Тем временем, по мнению психолога из Ростова, Полины Шаповаловой, тот факт, что ни один из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь пожилому мужчине, красноречиво говорит о том, что сейчас происходит в обществе.

- Разумеется, не только в российском. Равнодушие, сфокусированность исключительно на собственных проблемах, желаниях и потребностях, черствость, эгоизм. Известный психоаналитик Карен Хорни еще сто лет назад отмечала, что общество приобрело нарциссическую направленность , а сейчас некоторые ученые говорят об эпидемии нарциссизма, - комментирует психолог. - Всем знакома фраза, что не так страшны злодеи и преступники, как равнодушные, поскольку с их молчаливого согласия совершается зло.

«МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА»

Также эксперт предположила, что случившееся на дороге станет для водителей, проехавших мимо умирающего человека, толчком к тому, чтобы изменить свое отношение к чужим бедам, а также понять , что любой человек, не зависимо от его социального и материального статуса достоин помощи.

- Не в наших силах полностью изменить целый мир, но своим поступком мы можем изменить жизнь другого человека и сделать этот мир хоть немного светлее и добрее, - сказала Полина Шаповалова.

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