Тело сбитого насмерть пешехода обнаружили на Южном подъезде к Новочеркасску. Фото: ГИБДД по РО.
В Ростовской области полиция выясняет обстоятельства гибели пешехода на трассе. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.
В полицию поступил сигнал о том, что на Южном подъезде к Новочеркасску было обнаружено тело неизвестного мужчины. Прибывшие к месту происшествия правоохранители выяснили, что скорее всего дончанин был сбит машиной, так как на нем имеются характерные для ДТП повреждения.
К моменту прибытия полиции машины виновника аварии нигде поблизости не оказалось.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, а также устанавливаются участники аварии и обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.
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